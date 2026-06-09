Una banda de “viudas negras” que operaba en el barrio porteño de Puerto Madero fue desarticulada tras una serie de allanamientos y detenciones realizados en la localidad bonaerense de San Justo. La investigación permitió establecer que al menos dos hombres fueron drogados y uno de ellos sufrió el robo de pertenencias de valor.

Cómo se inició la investigación

La causa quedó en manos de la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad. Las actuaciones comenzaron en agosto pasado, luego de que dos víctimas denunciaran haber sido atacadas por un grupo de mujeres tras conocerlas en un boliche de Puerto Madero.

Según la reconstrucción del hecho, los hombres mantuvieron contacto con las acusadas durante la noche y consumieron bebidas alcohólicas. Poco después, uno de ellos comenzó a sentirse descompuesto.

El recorrido de las víctimas

Luego del encuentro en el local nocturno, las víctimas se trasladaron en un vehículo de aplicación hasta el domicilio de una de ellas, en el barrio porteño de Villa Crespo. Allí, uno de los hombres decidió retirarse, mientras que el otro permaneció en la vivienda junto a las mujeres.

En ese contexto, cuando la víctima se quedó dormida, las sospechosas habrían sustraído dinero, dispositivos electrónicos y distintos objetos de valor.

Investigación, rastreo y detenciones

A partir de las denuncias, los investigadores avanzaron con el análisis de cámaras de seguridad, registros de aplicaciones de transporte y redes sociales. Con esa información, lograron identificar que el grupo operaba desde el Barrio 20 de Junio, en San Justo, partido de La Matanza.

Con intervención judicial, se ordenaron allanamientos en febrero en dos domicilios de la zona. En esos procedimientos fueron detenidas dos mujeres y se incautaron tres teléfonos celulares y blísteres de clotiapina, un sedante presuntamente utilizado para adormecer a las víctimas.

Captura de la tercera integrante

Tras esas detenciones, la Justicia dispuso la captura nacional e internacional de una tercera integrante de la banda. La mujer, de 30 años, fue finalmente localizada y detenida días atrás en la vía pública, en el Barrio 20 de Junio.

Posteriormente fue trasladada a una dependencia policial en La Matanza y quedó a disposición de la Justicia porteña.