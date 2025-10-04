Morena Rial continúa generando ingresos desde el penal de Magdalena, donde permanece detenida desde el miércoles pasado. Aunque su situación judicial es compleja, la influencer mantiene la esperanza de recuperar la libertad pronto. Mientras tanto, sigue activa a través de sus redes sociales para ganar plata.

En las últimas horas, se conoció que la mediática sigue promocionando casinos online y pai umbandas en las redes sociales, donde tiene más de un millón de seguidores. La acción no fue bien vista entre los usuarios, quienes le remarcaron la importancia de conseguirse un trabajo real “como una persona común”.

La encargada de hacer los posteos sería su asistente, la misma persona que le organiza la agenda y cierra los acuerdos económicos, muchos de ellos millonarios. Varios emprendedores lo vieron como una buena oportunidad para tener más visibilidad, ya que la detención hizo que muchas personas visiten la cuenta de Instagram de Morena para ver si había alguna postal desde la cárcel.

Quién le daba plata a Morena Rial antes de su nueva detención

En las últimas horas, su amigo Alejandro Cipolla explicó que la Justicia le revocó a Morena el beneficio de la excarcelación por incumplir una serie de condiciones: hacer un tratamiento psicológico y conseguir un empleo estable. Al no presentar ningún comprobante, volvió a estar tras las rejas, aunque ante a la Justicia sí demostró cómo hacía para mantenerse y darle de comer a su hijo Amadeo.

“La realidad es que al psicólogo estuvo yendo, no le gustó, se intentó cambiar, pero ninguno la quería atender, eso fue una gran problemática. Ella no estaba trabajando, pero se había dejado constancia de que era Jorge Rial quien la mantenía", deslizó en diálogo con TN.

Semanas atrás, la mismísima influencer fue quien reconoció en un programa de TV que no quería levantarse a las 7 u 8 de la mañana para ir a trabajar. De hecho, quería un puesto para después de las 14, ya que le gusta dormir hasta el mediodía.

La mediática ahora espera definiciones acerca de su situación judicial. Con ayuda, continúa activa en sus redes sociales para cumplir con sus acuerdos comerciales y generar dinero para el día que le toque salir y reencontrarse con su hijo Amadeo, que quedó bajo el cuidado de Rocío y Jorge Rial.