Las frases de Messi

Felicidad: "Hay gente que me sigue de toda la vida, que me conoce. Se me nota cuando estoy contento, adentro de la cancha. Era la idea empezar a descomprimir un poco después de tantos años de carrera, disfrutar en otro lado. Y lo estoy haciendo".

Su rutina en Miami: "Nos levantamos a las 7 con los nenes, desayunamos y a veces los llevo y a veces no al colegio. Tostadas, chocolatada (lo que comen). Después al club, arrancamos temprano. En el club tenemos horarios, como todos. Hay multas... Entrenamos y vuelvo a casa a la 1. Ahí comemos, vamos a dormir la siesta. Después vemos la tele: series, películas, lo que pinte. Después vamos a buscar a los nenes y otra vez entrenamiento".

Sus hijos y el fútbol: "Crecieron con el fútbol, a los tres (hijos) les gusta".

Su paso por PSG: "Se dio así. No fue como esperaba. Me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo. Fui uno de los pocos jugadores campeones que no tuvo reconocimiento ahí".

Su presente: "Mi personalidad es que quiero ganar, ser competitivo. Ahora es más relajado. Capaz que no me doy cuenta, yo juego y me preparo como siempre, pero hay una realidad que tengo más años, muchos partidos atrás".

Tatuajes en la pierna izquierda: "Me lo hice porque no me gustaba lo que tenía".

Ser padre: "Creo que soy buen padre, sí. Que estoy, que intento inculcarle a mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito. Siempre dije que soy cómo soy por lo que aprendí de chico, también por lo que aprendí en el club (Barcelona)".

Controlar los "caprichos" de los hijos: "Thiago fue el más le inculcamos eso de chico, después los hermanos siguieron su línea. Está muy controlado. Son diferentes personalidades. Thiago no quiere saber nada con "ser el hijo de...". El otro día tuvieron un partido y te mira de reojo. Mateo cuando entra, te mira, te aplaude, saluda".

Dialogar con sus hijos: "A Thiago le gusta mucho más hablar. Por ahí con Antonella tiene más confianza para encontrarle las cosas. Ella está las 24 horas con ellos. Viajes, partidos... Ella está todo el día con los tres. Mateo te cuenta todo, habla y no para. Y Ciro es más reservado".

Casa: "Talador no manejo. Sé dónde está el disyuntor si se corta la luz, pero...".

Hijos: "No sé si cerré la fábrica, me gustaría uno más. A ver si llega la nena".

Relajación: "Cuando se duermen los chicos tipo 21 o 22, nos quedamos solos con Antonella y es momento de bajar un poco. Mucho celular, boludeo bastante".

Exposición: "No me privo de nada por pensar en el después, por pensar en el estrés. Hay momentos en el que no tenés un buen día y te tenés que sacar una foto igual. Por ahí el que viene a sacarse una foto no entiende cómo estás".

Moda: "Son decisiones mías. Somos todos diferentes, cada cual tiene su estilo (en la Selección). Yo soy más de ir a lo seguro. Compro mucho por Internet".

Chat: "No soy mucho de usar stickers, no uso sticker míos. Soy bastante cortante para los WhatApps. Tengo que se me vea cuándo estoy en línea. No mando audios, prefiero más mensajes".

Próximo Mundial: "Todavía no lo pienso, está lejos. Sí que pienso en la Copa América, quiero llegar bien. Justamente se juega acá en Estados Unidos. Va a estar linda, ya pasamos la del Centenario que también se jugó acá. Si bien perdimos la final, el proceso fue muy lindo. Después de verá, cómo me encuentre yo. Pasaron los años".

El fútbol y su futuro: "Sí, es un laburo. Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta. Si bien tengo responsabilidades y objetivo, no deja de ser algo que disfruto haciéndolo. ¿Qué voy a hacer después? No sé. Me gustaría ser director deportivo, estar con los chicos, enseñar".

