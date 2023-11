Pamela David se manifestó en la red tras el triunfo de Javier Milei en el Balotaje 2023 y dejó un explosivo mensaje.

Mediante Instagram y X, la conductora de Desayuno Americano (América TV), expresó: "Deseo con el corazón que sea el más mentiroso de los presidentes electos y no cumpla con nada de lo que prometió".

Tras este posteo, Pamela David recibió cientos de críticas de parte de los internautas por no aceptar la elección del pueblo argentino: "Hay que desear lo mejor para el país, lo contrario es egoísmo solo por ideales", "Se nota que tu deseo es que al país le valla para el orto", "Canceladísima", "Podrías empezar a llamarte al silencio", "Cuando pensé que ya no me podían sorprender... Leo esto", "Se les cortó el curro", "Ojalá que todo lo que deseas te vuelva".

Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza (ultraderecha), ha sido elegido el presidente de Argentina a partir del próximo 10 de diciembre, al obtener el 55,95 % de los votos, con el 86,59 % de las mesas escrutadas, y ha derrotado al oficialista Sergio Massa, quien sumó el 44,04 % de los votos en las elecciones.

Qué dijo Pamela David sobre Horacio Rodríguez Larreta

Pamela David convulsionó las redes sociales al contar el domingo por la mañana que cenó con Sergio Massa, y que éste le reveló que de ganar el Balotaje 2023, Horacio Rodríguez Larreta será Ministro de Economía. La noticia impactó debido a que el jefe de gobierno porteño es de Juntos por el Cambio.



“Anoche comí con Sergio Massa. De ser el presidente electo, su Ministro de Economía será Horacio Rodríguez Larreta”, escribió la conductora de América TV y esposa de Daniel Vila, dueño del Grupo América, en la red X (ex Twitter) a las 9.26 de la mañana del 19 de noviembre.

Horacio Rodríguez Larreta votó minutos después de las 10 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. “No voy a ser ministro de Economía de Massa, siempre fui y seré de Juntos por el Cambio”, afirmó el Jefe de Gobierno al ser consultado sobre su futuro político, luego de versiones falsas surgidas en las redes sociales.