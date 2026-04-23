Se llama María Laura Lafuente y fue vista por última vez la noche de este domingo. La policía del departamento santafesino San Jerónimo lanzó un operativo de búsqueda.

Una mujer de 33 años llamada María Laura Lafuente desapareció este domingo por la noche en la ciudad de Coronda, cabecera del departamento santafesino San Jerónimo.

La denuncia fue realizada por familiares de ella en la Comisaría 1ª de la Unidad Regional XI.

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Según trascendió, la madre de María Laura fue hasta su domicilio, en calle Rivadavia, este lunes, porque su hija no respondía los mensajes ni atendía los llamados telefónicos.

La progenitora contaba con las llaves de la casa, por lo que pudo ingresar sin problema. Pudo saberse que esta mujer halló dentro del inmueble algunos indicios que aumentaron su preocupación, pero no se conocieron más detalles.

Al momento de su desaparición, vestía calza negra, musculosa negra con puntilla y zapatillas negras con suela blanca. Como seña particular, posee un tatuaje en su brazo derecho con la inscripción “aladizein”.

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La fiscalía interviniente, a cargo del doctor Julio Lema, dispuso las actuaciones correspondientes bajo la carátula de “Solicitud de paradero”.

La familia autorizó la difusión de su imagen para colaborar con la búsqueda.

Se continúan con las tareas investigativas y las autoridades solicitan colaboración a la comunidad. Si alguien tiene información sobre el paradero de la mujer, puede comunicarse con la Central de Emergencias 911 o con la comisaría más próxima.