La policía de Entre Ríos mantiene una intensa búsqueda para dar con el paradero de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años oriunda de la localidad de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala. La joven fue vista por última vez el viernes 3 de octubre, alrededor de las 20:00, y desde entonces su familia no volvió a tener contacto con ella.

Según informó la Comisaría de Mansilla, se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de “búsqueda de persona”, con intervención de la Fiscalía local. La denuncia fue radicada por familiares el sábado, 24 horas después de su desaparición.

El jefe de la Departamental Tala, Pedro Silva, explicó que “en el marco de la investigación se realizaron diversas intervenciones y rastrillajes por toda la zona”.

“El domingo de madrugada se halló el auto de la joven abandonado en un camino vecinal, a unos dos kilómetros de su casa”, confirmó el funcionario policial.

Puede interesarte

Allanamientos y elementos secuestrados

En el marco de la búsqueda, durante la noche del domingo y la madrugada del lunes se llevaron adelante allanamientos relacionados con la causa. Según detalló Silva, en "el procedimiento se secuestró una camioneta, tres teléfonos celulares y vestimentas”. Asimismo, una persona mayor de edad fue detenida durante el operativo por resistirse al accionar policial. “El hombre manipuló un arma de fuego con la cual amenazó a los oficiales, por lo que fue reducido y detenido. Se secuestraron además dos carabinas”, precisó.

El jefe departamental destacó que la investigación continúa con reserva y premura, dada la gravedad del caso. “Por motivos de la investigación no se pueden brindar datos en relación a los vínculos, pero estamos siguiendo diversas pistas”, señaló Silva.

“No se descarta ninguna hipótesis y trabajamos contrarreloj para hallar a esta joven”, concluyó.

Las autoridades solicitaron a la comunidad colaborar con cualquier información que permita ubicar a Daiana Magalí Mendieta. Las denuncias pueden realizarse en la Comisaría de Mansilla o al número de emergencias 101.