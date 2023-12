Sobre las 7:30 de la noche de este domingo 17 de diciembre se activó una alerta en la línea 123 por desaparición de al menos diez personas que subieron hasta el cerro de Monserrate para observar el tradicional alumbrado navideño. Según las primeras indagaciones, se trata de un grupo de siete menores de edad que se encontraban en compañía de un adulto y una pareja.

Según indicaron los familiares, este grupo habría subido sin ningún problema hasta el cerro pero, al intentar descender, tomaron una ruta alterna y desde entonces se desconoce su paradero. Apenas se conoció el reporte, las unidades de Bomberos de las estaciones Central y Centro Histórico se movilizaron hasta el lugar para iniciar con las labores de búsqueda y rescate.

Los hechos se habrían presentado sobre las 10 de la mañana del domingo y según indicó el familiar dos de los menores, el grupo alcanzó a hacer una llamada de emergencia para reportar lo sucedido, sin embargo, sus dispositivos electrónicos se quedaron sin batería y las autoridades se quedaron sin rastro de su paradero.

“Fue por redes sociales que publicaron que se habían perdido varios chicos, entre ellos mis hijos, uno de los chicos alcanzó a hacer una llamada al 123, envió la ubicación de donde estaban, les indicaron que no se movieran del sitio, pero cuando subió el escuadrón de Bomberos no los encontraron en la ubicación que indicaron, celulares apagados ya, no hay señal de ellos”, indicó Ómar Rodríguez, padre de dos de los menores desaparecidos, en diálogo con Citytv.

Por su parte, en el momento se encuentran tres escuadrones de Bomberos atendiendo la emergencia en compañía del Equipo Técnico de Rescate y el grupo BRAE, quienes sobre la medianoche formaron dos frentes de búsqueda para dar con el paradero de las víctimas.

Lo que más preocupa a las autoridades y familiares es que los jóvenes no cuentan con la ropa adecuada para afrontar el clima de la capital, pues todos se encontraban con prendas deportivas. Justamente las malas condiciones han imposibilitado la búsqueda, pues en Bogotá llovió fuertemente durante toda la noche y madrugada, lo que hace el terreno más inestable.

Según la información proporcionada por los allegados de los desaparecidos, los jóvenes hacen parque de un equipo de fútbol del barrio El Socorro y emprendieron el ascenso al cerro como parte de su entrenamiento deportivo, además de tratarse de una actividad de amigos. Sin embargo, una de las hipótesis que manejan las autoridades es que una de las menores se extravió del grupo y sus compañeros iniciaron la búsqueda por su cuenta, lo que generó la emergencia.

De momento, las autoridades siguen en la búsqueda con unidades caninas y estudian la posibilidad de usar recursos aéreos como el helicóptero halcón para dar con los desaparecidos. Entretanto, los familiares de los jóvenes agradecieron el respaldo que han recibido pero piden que se intensifiquen las labores, pues temen que sus familiares estén presentando cuadros de hipotermia por el frío y la lluvia.

“Estamos desesperados, nos esperamos toda la noche. Los bomberos no han parado de buscar, ellos han sido mano derecha de todos nosotros pero nosotros necesitamos que nos ayuden, Defensa Civil, la Cruz Roja porque ellos deben estar con mucho frío, ya no sabemos qué hacer”, indicó Viviana Cruz, otra de las madres angustiadas por la desaparición de los menores, al medio citado.

Hasta donde se sabe, en la mañana de este lunes 18 de diciembre varios padres de familia decidieron subir el cerro para ayudar con la búsqueda, aunque las autoridades solicitan a la ciudadanía no emprender labores por su cuenta por las dificultades que se presentan en el terreno, además hicieron una invitación a los visitantes del popular monumento religioso para que usen los senderos habilitados y no tomar rutas alternas sin la supervisión de equipos entrenados.