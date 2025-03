“Hay que ir despidiendo esta panza hermosa”, comenzó diciendo la modelo y panelista de Cortá Por Lozano (Telefe), para luego revelar cuándo sucederá el nacimiento del pequeño que semanas atrás revelaron que se llamará Marco: “Tengo fecha para el 4 de abril, porque Marco viene sentadito así que le toca cesárea”.

En el video que la modelo compartió en su cuenta de Instagram, en una interacción con sus más de 6,6 millones de seguidores, recuerda otras decisiones que tomaron padres en sus primeras experiencias con sus niños y que esto la llevó a reflexionar sobre esta nueva etapa de su vida.

“Esta historia no se trata de eso sino que se trata de un video que vi, me pareció muy divertido de Jero Freixas y José de Cabo, donde llamaban a Rodrigo De Paul y le preguntaban a qué momento volvería y él dijo al momento en el que le tocaba prepararle la mamadera a sus hijos, alimentar a sus hijos”, recordó la panelista, dando pistas de una de las dinámicas que pretende tener durante la crianza de su primer hijo.

Puede interesarte

“Y me quedé pensando en lo importante que es que los papás puedan compartir ese momento tan especial, esa conexión con sus hijos. Yo le pregunté a varios especialistas que me fueron acompañando en este camino y todos me dieron el ‘ok’ sobre la leche de fórmula así que Guido ya sabe que la mamadera de la madrugada le toca a él y vamos a compartir no solamente esa conexión especial que se crea sino también esa responsabilidad que suele recaer en las mamás”, dejó en claro Sol, y cerró con un pedido de opiniones y experiencias a sus seguidores.