Jonas Brothers confirmó su show en Argentina y alegró a sus fans que los esperan desde hace una década. En el marco de su gira mundial en la que celebran su discografía, el grupo de los hermanos Nick, Joe y Kevin visitará Buenos Aires para dar un concierto en el Movistar Arena, ampliando su alcance internacional y reencontrándose con su público latino.

La cita es el 25 de abril de 2024 y será el regreso al país luego de 10 años, con los recordados shows en el estadio Monumental, de River Plate (en 2009 y 2010), Ferro Carril Oeste en la Ciudad de Buenos Aires, y en Parque Sarmiento de Córdoba (ambos en 2013). Se trata de una producción de DF Entertainment y Live Nation y las entradas se pueden conseguir desde este jueves 14. A partir de las 10 am, habrá una preventa exclusiva para clientes del Banco Santander, por un lapso de 24 horas o hasta agotar stock. La venta general con todos los medios de pago comenzará el viernes 15 de diciembre a las 10 am.

Su parada en Buenos Aires se suma a otras ciudades de esta parte del mundo que recibirán las melodías del trío. La travesía musical de los hermanos comenzó en el emblemático estadio de los Yankees de Nueva York el 12 de agosto de 2023, y ha recorrido todo Estados Unidos, agotando la mayoría de las entradas en cada presentación. Ahora, tras un anuncio oficial, la gira se expandirá por Australia, Europa y finalmente llegará a América Latina en la primera mitad de 2024.

Habrá conciertos en San Pablo (Brasil), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Santiago (Chile) y después de Buenos Aires trepará hasta México, con tres shows en Cancún, Ciudad de México y Monterrey. Con tanto recorrido, promete ser la aventura más ambiciosa de los Jonas Brothers hasta la fecha, con 98 conciertos en 26 países y con un paseo histórico por su discografía, incluyendo sus grandes éxitos.

En su etapa norteamericana, la puesta en escena de The Tour se constituyó en un espectáculo de tres horas que recorre la mayoría de la carrera musical de los hermanos, interpretando casi todas las canciones de cinco de sus seis álbumes. Se espera que éxitos, como ‘Burning Up’, ‘When You Look Me in the Eyes’, ‘Paranoid’, ‘Only Human’ y ‘Vacation Eyes’ resuenen en el Movistar Arena, creando una experiencia inolvidable para los fans.

El fenómeno del trío comenzó con una serie en uno de los canales más vistos por los adolescentes. En ese entonces, los músicos tenían 18, 16 y 13 años de edad. A partir de ahí participaron de distintas películas, como Camp Rock y Campo Rock 2, y su fama comenzó a crecer. Así llegaron a Argentina en medio de este éxito y desataron la euforia de los adolescentes.

Luego, entre 2010 y 2011, se tomaron un breve receso para hacer discos solistas. Volvieron a juntarse por un tiempo, nuevamente se separaron, y decidieron conformar nuevamente la banda en 2019.

El debut de la boy band de hermanos en Argentina se produjo en 2009 en el estadio de River Plate, con Demi Lovato como telonera. Allí desataron una real euforia adolescente, cuando centenares de fans se agolparon en el vehículo que los trasladaba y montaron guardia en las puertas del Hotel Four Seasons donde se alojaron. “Nos encanta estar acá. Venir a la Argentina es maravilloso, es muy bueno recibir el cariño de los fans”, sostuvieron.

Un año después, fueron los dueños de su propio show en los conciertos de Córdoba y Buenos Aires. Y tuvo que pasar más de una década, y mucha agua bajo el puente, para volver a estrechar las manos de sus seguidores. Más crecidos, claro. Pero con la ilusión de siempre.