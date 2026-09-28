Tras haber formado parte del histórico recital que Lali Espósito encabezó en el estadio de River Plate, Tini Stoessel utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje especial a su colega. La cantante compartió imágenes de la jornada y reflexionó sobre el significado personal de este encuentro sobre el escenario.

“Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos. Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”, expresó Tini en su cuenta de Instagram. La artista destacó el proceso previo al show y afirmó: “Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas”.

Durante la presentación, ambas interpretaron los temas Like a Virgin y 1Amor. En el primero, lucieron trajes de novia, mientras que en la segunda canción se sumó Marilina Bertoldi. El momento culminó con un beso entre las tres artistas, una referencia directa al icónico instante protagonizado por Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera en los premios MTV de los años 2000.

Sobre su participación, Tini concluyó: “Lo que vivimos anoche tuvo un significado muy hermoso y profundo para mí. Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos”. Además, dedicó palabras de admiración para Marilina Bertoldi, a quien calificó como una bestia por su talento musical.

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Por su parte, Lali Espósito recurrió a la red social X para agradecer a sus seguidores tras el evento: “Tengo el corazón explotado y una resaca fatal. Los amo. Gracias. Lo de ayer fue... no puedo describirlo”.