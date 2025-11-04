Nicki Nicole volvió a acaparar la atención tras ser vista en una salida que generó polémica en medios y redes sociales. La cantante, cuyaseparación de Lamine Yamal fue confirmada por el futbolista, compartió un momento nocturno en un boliche porteño con un streamer, según relató una seguidora a Ángel de Brito: se trataba de Mernuel.

Nicki Nicole y una escandalosa cita con un streamer tras confirmar el fin de su relación con Lamine Yamal.

Nicki Nicole y Lamine Yamal se conocieron a mediados del año durante una fiesta en Barcelona y poco después comenzaron su vínculo público. La pareja tuvo varias idas y vueltas: después de mostrar su relación en agosto, comenzaron los rumores de crisis, y finalmente confirmaron su separación el 1 de noviembre, aclarando que no hubo infidelidades y que la ruptura fue mutua.

Según testimonios compartidos por Ángel De Brito, Nicki fue vista saliendo del boliche porteño Picheo acompañada de Mernuel: “Una amiga mía la vio irse con él, estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos”, contó una testigo en redes. Aunque ninguno de los protagonistas confirmó nada públicamente, las imágenes y la circulación de la información encendieron los comentarios entre fans y medios.

Desde España, Lamine Yamal dejó claro que la ruptura fue consensuada y negó cualquier infidelidad. Por su parte, Nicki mantiene un perfil bajo, aunque su aparición con el streamer generó inmediata repercusión. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el lugar donde cada movimiento se analiza y se comenta al instante.

Esta nueva salida de Nicki demuestra que sus pasos personales siguen siendo noticia y que cada aparición fuera de la música puede convertirse en tema de conversación. Entre rumores, historias y fotos virales, la cantante continúa dando que hablar y dejando a sus seguidores atentos a cada próximo movimiento.