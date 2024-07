El padre de Wanda Nara fue detenido el viernes por la madrugada después de ser denunciado por su pareja por violencia de género. El incidente tuvo lugar en el partido de Tigre, donde el personal del Comando de Patrullas se presentó en el domicilio ubicado en la calle Liniers 641, del mencionado distrito, tras recibir un llamado al 911 de parte de Alicia Susana Barbasola, de 35 años.



Qué dijo la víctima

Según relató la mujer, su pareja Andrés Raúl Nara de 67 años, padre de las reconocidas figuras del espectáculo Wanda y Zaira Nara, la agredió físicamente tras una discusión.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, Barbasola presentaba lesiones visibles en el cuello. A pesar de lo sucedido, la víctima manifestó no tener intenciones de denunciar formalmente a su agresor.

Ante esta situación, el personal policial procedió al traslado inmediato de Nara a la comisaría. El empresario se encontraba en el domicilio al momento de la llegada de los agentes. De acuerdo al protocolo establecido para casos de violencia de género, se solicitó la rápida intervención del Sistema de Emergencias Tigre (SET) y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género del mismo distrito.

El Dr. Pablo Menteguiaga, a cargo de la UFI, ordenó la aprehensión urgente del imputado.

Barbasola se desempeña como modelo y vedette. La mujer, que se casó con Nara el 14 de febrero de 2023, también había denunciado mediáticamente a su ex marido por violencia de género.

Puede interesarte

Fue en el verano de 2017 cuando acusó al juez bonaerense Sergio Pilarche de haberla violado y de que amenazaba con matarla.

"Mil veces fui a la comisaría a hacer la denuncia, pero no me la tomaban porque él es juez penalista. Por favor, que no haya más injusticia", expuso en durante un móvil del programa Intrusos desde Mar del Plata.

Mientras realizaba su descargo en TV, la policía irrumpió para notificarla de una citación por su dichos contra su expareja.

La situación terminó por desbordar a Barbasola, quien se descompensó al aire y se desmayó al aire.