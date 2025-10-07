La investigación del robo a un comisionista de la firma Sonder, cometido el mes pasado, condujo a dos domicilios del sur de la ciudad, donde este lunes la PDI recuperó una gran cantidad de prendas robadas y puso a disposición de la Fiscalía a dos sospechosos, indicaron fuentes policiales.

La causa por hurto se originó el 18 de septiembre, cuando un viajante ligado a la pyme textil rosarina sufrió la sustracción de mercadería por un valor superior a los cinco millones de pesos en San Martín al 2300, barrio Abasto.

La investigación, a cargo del fiscal Carlos Covani, detectó que en el escruche participó un vehículo Renault Sandero que fue captado por cámaras de seguridad públicas y privadas. Pronto, los investigadores pusieron la mira en dos sospechosos: dos hermanos, vecinos de Abanderado Grandoli al 3800, en Tablada.

El botín de ropa deportiva recuperado en Grandoli al 3800 (PDI).

El personal policial allanó los puntos señalados este lunes y, en ambos domicilios, recuperó parte de la ropa robada –casi 300 prendas–, pelotas, y secuestró el Renault Sandero y dinero de probable procedencia ilícita. Claudio C. (52) y David G. (36) quedaron detenidos a la espera de la audiencia imputativa.