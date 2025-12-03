Un importante operativo contra el microtráfico de estupefacientes se llevó a cabo este martes por la mañana en la ciudad de Rafaela, cabecera del departamento Castellanos. La acción, que implicó una serie de allanamientos, fue solicitada por el fiscal Guillermo Loyola, del Ministerio Público de la Acusación, en el marco de la investigación denominada «Kiosco Homero».

Este procedimiento resultó en la detención de seis personas y el secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

Antecedentes de la investigación «Kiosco Homero»

La investigación, que dio sus primeros pasos a principios de año, se inició a partir de diversas denuncias anónimas y ya había resultado en la prisión preventiva de siete individuos. El caso adquirió notoriedad en la sociedad rafaelina el 4 de abril, tras los primeros allanamientos que derivaron en el arresto de cinco personas.

Este representa el tercer golpe a la organización dedicada a la venta de estupefacientes en la ciudad.

La causa se hizo popularmente conocida como «Kiosco Homero» debido a que en la pared de un kiosco-almacén, donde se comercializaban marihuana y cocaína, estaba pintado el rostro del célebre personaje de Los Simpson.

Posteriormente, en julio, los detectives lograron aprehender a otros dos integrantes de la organización criminal. Estas son las siete personas que actualmente permanecen bajo prisión preventiva, dos de las cuales son mujeres y cumplen la medida cautelar en sus respectivos domicilios.

El tercer eslabón de la pesquisa

Tras el análisis continuo de la evidencia recolectada, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) logró identificar a otros seis miembros de la banda. Con el objetivo de concretar su aprehensión, se realizaron los allanamientos de este martes.

Las seis irrupciones estuvieron a cargo de efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) y se efectuaron en domicilios ubicados en Ramón y Cajal al 700, Geuna al 200, Paul Harris al 900, Buffa al 1000, C. Núñez al 18 y Dante Alighieri al 400.

Detenidos y elementos secuestrados

Como resultado del operativo, un total de seis personas fueron arrestadas. De ellas, cuatro eran blanco de la búsqueda, mientras que las dos restantes fueron aprehendidas al encontrarse estupefacientes en su poder.

Durante los allanamientos, los uniformados incautaron un arsenal de elementos relacionados con el microtráfico. Se detallaron: 14 teléfonos celulares; un revólver calibre .22 marca Doberman, con 10 cartuchos intactos, y cartuchos calibre .22 corto y de escopeta calibre 16. Además, se secuestró una motocicleta de 110 centímetros cúbicos con la numeración de su motor suprimida, 4 plantas de marihuana y 38 gramos de marihuana fraccionada.

Asimismo, entre los elementos hallados se contabilizaron 13 desmorrugadores, 7 máquinas para armar cigarrillos, una balanza de precisión, dinero en efectivo, y diversos insumos para la preparación y consumo de estupefacientes como filtros sintéticos, filtros de cartón y cartones de seda.

Material fílmico, clave en la investigación

Según se informó desde la Policía de Investigaciones (PDI), las recientes medidas judiciales surgieron a partir del minucioso análisis de material fílmico. Este material, proveniente de cámaras de seguridad secuestradas en procedimientos anteriores, permitió identificar a los principales involucrados en la red de microtráfico. Con base en esta evidencia, el fiscal Loyola dispuso las órdenes de detención y los allanamientos que se cumplimentaron durante la jornada.