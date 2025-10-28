Un hombre fue detenido por la Gendarmería en un control sobre la Ruta Nacional N° 22 en Neuquén debido a que tenía 4 kilos de cocaína adosados a su cuerpo.

Los gendarmes realizaban un operativo en dicha ruta cuando detuvieron a un micro de larga distancia que iba desde la ciudad bonaerense de Punta Alta hacía San Carlos de Bariloche, en Rio Negro.

Al requisar dicho vehículo, los gendarmes observaron que uno de ellos intentó evadir el escáner de Rayos X. Ante esta actitud, el hombre manifestó que llevaba estupefacientes adosados a su cuerpo y, de manera voluntaria, exhibió cuatro paquetes sujetos con una faja.

Tras esto, se realizó el narcotest a los paquetes y el resultado arrojó que contenían un peso total de 4 kilos 314 gramos de cocaína.

Por orden del Juzgado Federal de Neuquén, los uniformados analizaron el teléfono celular del detenido y lograron ubicar una vivienda en la localidad rionegrina de General Roca, donde se decomisaron 47 semillas de cannabis sativa. Además, se incautaron las drogas, dinero en efectivo y un teléfono celular.