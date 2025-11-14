Un hombre de 38 años, oriundo de Venado Tuerto, fue detenido en la jornada del jueves en un allanamiento realizado en el barrio Cayetano Silva, acusado de participar en el robo de 264 bolsas de semillas híbridas (valuadas cada una en aproximadamente 250 dólares) de un campo ubicado en Villa Valeria (Córdoba). El monto estimado del botín ronda los 70.000 dólares y, si bien se secuestraron armas, vehículos y otros elementos, las semillas aún no fueron recuperadas.

Personal policial de ambas provincias trabajando en el allanamiento. (Foto: Gentilezas)

Qué ocurrió

El día 13 de noviembre de 2025, entre las 10:00 y las 17:30 hs, la Sección 8 DGSR “Los Pumas” de Venado Tuerto, junto a patrullas rurales de las divisiones de Huinca Renancó, Bell Ville, Arias y Onagoity, llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda de la zona suburbana de Venado Tuerto (barrio Cayetano Alberto Silva) como parte de una causa iniciada por la sustracción de semillas en la provincia de Córdoba.

En dicho procedimiento se incautaron: cuatro equipos de comunicación móvil, una memoria micro SD. Mientras que, en los allanamientos llevados adelante en la provincia vecina, secuestraron armas de fuego y una camioneta vinculadas con la investigación. Sin embargo, las 264 bolsas de semillas híbridas, objeto del robo, aún no fueron halladas.

Quiénes están involucrados

El imputado principal es un hombre de 38 años, identificado como Luis M., domiciliado en Venado Tuerto. Además de él, la causa menciona “otras personas” que participaron del robo en el campo ubicado en Villa Valeria, departamento General Roca, Córdoba.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Huinca Renancó (Córdoba), bajo la dirección del fiscal Dr. Diego Vázquez Petrini.