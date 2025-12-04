Un hombre fue imputado, y quedó en prisión preventiva, por haber robado en la escuela Santa Rita de Casia, ubicada en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Además, le atribuyeron haber intentado cometer otros dos robos.

Jonatan Ariel Manarín, de 34 años, es investigado por el fiscal Arturo Haidar, quien dispuso su detención y solicitó que quedara tras las rejas mientras el proceso judicial avanza. La medida cautelar fue ordenada por el juez penal Nicolás Falkenberg, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales locales.

Investiga el Dr. Haidar. Crédito: Flavio Raina

A Manarín le atribuyeron la autoría del delito “robo”, el cual fue consumado en una oportunidad y tentado en dos.

Una escuela, un club y un auto

El robo en la escuela Santa Rita de Casia, ubicada sobre calle 11 de Marzo al 5400, ocurrió el 18 de noviembre pasado por la madrugada. Según lo imputado, Manarín ingresó alrededor de la 1.30 previo violentar una reja y una puerta de aluminio para lograr el acceso.

Una vez dentro del establecimiento educativo, desarmó un bebedero para llevarse tres canillas de metal. En el proceso, dañó las cañerías del inmueble.

Vandalismo en el complejo educativo Santa Rita de Casia. Foto: Gentileza

Algunas horas más tarde, pasadas las 4, el fiscal señaló que Manarín ingresó al club La Salle, ubicado sobre calle Juan Bautista La Salle al 5700. Rompió un candado y logró acceder al sector de baños del complejo, donde intentó sustraer una mochila de baño de color blanco y una prolongación con focos.

A diferencia de lo ocurrido en la escuela, no logró su cometido en el club porque fue sorprendido por dos hombres que realizan tareas de seguridad en el lugar, quienes llamaron al 911 y lo retuvieron hasta la llegada del personal policial.

Vandalismo en complejo educativo Santa Rita de Casia. Foto: Gentileza

A esos hechos, el fiscal Haidar sumó un tercero, cometido el 28 de octubre. Según la atribución delictiva, Manarín forzó la puerta delantera de un automóvil Fiat Duna que se encontraba estacionado en la esquina de avenida Gorriti y Leiva.

“Aunque tuvo la intención de sustraer elementos que estaban en el interior del vehículo, ese hecho también quedó en grado de tentativa”, explicó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

A través de los medios

La investigación inició de un modo peculiar, ya que no fue a partir de una denuncia. Haidar indicó que “nos enteramos a través de medios de comunicación locales lo que había sucedido en la escuela y que, aparentemente, personal de una subcomisaría se negó a recibir la denuncia, lo cual no debería ocurrir en ningún caso”.

“Entonces, desde la Fiscalía Regional 1 nos comunicamos con las autoridades de la institución que sufrió el robo y las guiamos para utilizar el sistema de denuncias online del MPA”, explicó el fiscal. “El establecimiento educativo aportó videos de cámaras de vigilancia que, junto con otras evidencias, permitieron identificar y aprehender al imputado rápidamente”, especificó.