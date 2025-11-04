Efectivos del Comando Radioeléctrico UR IX aprehendieron a un joven de 23 años en el barrio Lorenzón de la ciudad de Reconquista, acusado de portación ilegítima de un arma de fuego de fabricación casera.

El procedimiento ocurrió este lunes, en horas de la noche, en una vivienda ubicada en Calle 79 al 600, donde los agentes acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre un presunto desorden de gran magnitud con la participación de varias personas armadas con palos, cascotes y armas caseras.

En el lugar, los efectivos observaron a un hombre que se descartaría de un objeto metálico, que luego constataron era una tumbera, la cual secuestraron. El individuo, identificado como un joven de 23 años, fue aprehendido en el sitio.

Puede interesarte

Finalmente, remitieron las actuaciones a la Comisaría 2ª por razones de jurisdicción y dieron intervención al fiscal de turno.