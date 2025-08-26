Cuando todavía resuenan los ecos del resonante golpe contra el supermercado El Túnel, donde delincuentes ingresaron y abrieron las cajas fuertes, otro hecho delictivo volvió a poner la atención en la misma manzana.

En la medianoche del martes, un joven de 24 años fue sorprendido robando en una obra en construcción ubicada justo al lado del supermercado.

Una pala y una manguera fueron secuestradas en poder del delincuente. Crédito: El Litoral.

La secuencia se inició a las 00.10, cuando desde la Central de Emergencias 911 se dio aviso de que un hombre había trepado por los techos para ingresar al predio en obra.

A través de las cámaras de domos, los operadores confirmaron que el sospechoso descendía con una pala y una manguera. De inmediato, móviles del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar.

Puede interesarte

A pocos metros de la intersección de General López y Gobernador Freyre, los agentes interceptaron al sospechoso, cuyas características coincidían con las aportadas. El joven fue reducido y trasladado a sede policial.

Desde la Central de Emergencias 911 se dio aviso.Créditos: Pablo Aguirre

Entre sus pertenencias se secuestró una manguera de 20 metros y una pala de hierro con mango naranja, elementos que había intentado sustraer.

El detenido quedó a disposición de la fiscalía en turno bajo la carátula de Hurto calificado en grado de tentativa por escalamiento. La víctima aún debe ser identificada por tratarse de un predio en obra.