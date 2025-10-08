Siendo las 23:15 horas del martes, personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado por el operador de emergencias 911 hacia una vivienda ubicada en calle Habegger N° 769 de la ciudad de Reconquista, donde una persona se encontraba golpeando las vidrieras con un palo.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre, domiciliado en la ciudad, quien relató que momentos antes un joven lo había amenazado con una botella exigiéndole dinero y, al retirarse, volvió con un palo repitiendo las amenazas.

Con las características aportadas por la víctima, el personal policial realizó un patrullaje por la zona y logró aprehender al sospechoso -un menor de 17 años- en calle Obligado N° 740.

El joven fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía y del defensor en turno, por el delito de amenaza calificada.