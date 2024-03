Agentes de la policía Bonaerense detuvieron este lunes a una banda de motochorros acusada de cometer cuatro robos en cuatro días en la ciudad de La Plata. Usaban una casa tomada como “aguantadero” en el que, tras un allanamiento, incautaron dinero en efectivo, armas de fuego, celulares y tres motos, dos de ellas con pedido de captura activo.

En el video, que encabeza esta nota, se puede ver cómo atacaban en grupo. Tres cámaras de la misma cuadra muestran cómo le robaron violentamente a un hombre que caminaba por la calle,. El ataque ocurrió este lunes 4 de marzo. Lo abordaron entre cuatro, en dos motos y a pie. Luego, lo acorralaron contra una pared, lo golpearon y le quitaron la mochila con todas sus pertenencias. Huyeron en los vehículos.

El operativo para dar con la banda comenzó con un llamado al 911 en el que vecinos denunciaban “disturbios” en una casa usurpada en la localidad de Villa Elvira. Al llegar al lugar, ubicado en la calle 118 bis, entre 90 y 91, los agentes de la Comisaría N°16 divisaron a un grupo de personas que corría hacia el interior de la vivienda, como escondiéndose, según confiaron fuentes policiales.

En ese contexto, y en línea con el artículo 222 del Código Procesal Penal, los policías decidieron allanar el domicilio sin orden. Al ingresar a la casa encontraron un arma en el piso, motivo por el cual procedieron a la aprehensión de todos los ocupantes que, en total, eran siete: seis hombres y una mujer.

Tras recorrer el domicilio, los agentes incautaron distintos elementos, entre ellos, un revólver calibre .32 corto con cinco municiones; otro calibre .32 largo; $81.000 pesos; una moto marca Bajaj Rouser sin patente y con pedido activo de captura por “hurto” desde el 1 de marzo pasado; una moto marca Bajaj Rouser con pedido activo de secuestro por “hurto agravado” desde el 25 de diciembre de 2023; cuatro DVD; una notebook; dos máquinas para cortar el cabello; una tablet; cuatro teléfonos celulares de diferentes marcas; varias prendas de vestir; y una moto marca Gilera Smash sin patente.

Los detenidos, luego identificados como Kevin Elian Scaroni (23); Sergio Daniel Gongora (32), Facundo Martín Roser (28); Cristian Javier Benaches (41); Brenda Giselle Ferro (25); Nahuel Ezequiel Binci (24); y Marcos Rubén Correa (29), quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°17 platense, a cargo de María Eugenia Di Lorenzo, quien los imputó por los delitos de “tenencia ilegal de arma de fuego, encubrimiento y robos reiterados en modalidad motochorro”.

Es que, tras las medidas de rigor dispuestas por la funcionaria judicial, los investigadores establecieron que los aprehendidos conformaban una banda de motochorros. De hecho, especulan con que algunos de los vehículos y prendas de vestir secuestrados en la vivienda, podrían haber sido obtenidos en cuatro hechos delictivos cometidos entre el 1° y el 4 de marzo en La Plata, como el del video que figura al comienzo de la nota.

De momento, según confiaron fuentes policiales a este medio, están recibiendo nuevamente el testimonio de las víctimas para que detallen de manera minuciosa las características físicas y vestimenta de los delincuentes, con el objetivo que se establezca la autoría de la banda de forma fehaciente.

Antecedentes

Este fin de semana el periodista Adrián Ventura sufrió un violento robo por parte de motochorros, mientras andaba en bicicleta en el barrio porteño de Retiro. “El golpe fue fatal. Tuve suerte de que no me pasó un camión por encima”, contó él mismo.

Según se pudo saber de fuentes policiales, el episodio sucedió este sábado cerca de las 8 sobre la avenida Ramón Castillo al 700, a seis cuadras de la Comisaría Vecinal 1A, donde, más tarde, Ventura realizó la denuncia.

En su relato a los agentes de la Ciudad, el periodista explicó que circulaba en su bicicleta cuando fue interceptado por dos motochorros, que lo empujaron al asfalto y luego le sustrajeron el rodado. Durante la mañana de este domingo, el conductor de TN y Radio Mitre decidió exponer lo que le pasó al aire y dijo que todo sucedió en cuestión de segundos: “De pronto, se bajaron de una moto y el de atrás me tiró con mucha fuerza al piso para llevarse la bicicleta, yo venía muy rápido y caí en el medio de la calle. Me golpeé muy mal”.

Y agregó: “¿Sabés qué me da bronca? Cambian los gobiernos y la inseguridad sigue siendo la misma”. A su vez, el periodista aclaró que fue “muy bien” atendido por la Policía y que sufrió fuertes heridas y raspaduras en las manos y el resto del cuerpo. “El golpe fue fatal. Me pasé la tarde en el sanatorio. Por suerte, no me pasó nada y no me fracturé nada. Tuve suerte de que no me pasó un camión por encima”, sostuvo.