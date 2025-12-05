La Policía de Investigaciones puso fin a una búsqueda urgente en Alto Verde y detuvo este jueves a G. J. T., de 57 años, señalado como el autor de un intento de femicidio que casi termina en tragedia.

La fiscal Jorgelina Moser Ferro ordenó su arresto después de que la víctima, una mujer del barrio costero, llegara al Hospital Cullen con quemaduras severas y con un relato que cambiaría el rumbo de la causa.

El incendio ocurrió el 30 de noviembre en esa conocida zona costera de Santa Fe. La vivienda de la mujer quedó envuelta en llamas en plena madrugada y, en un primer momento, algunos vecinos repetían versiones livianas: que una vela, que un espiral. Nada de eso era cierto. Lo sostuvo la propia víctima cuando, con la voz quebrada, contó en la comisaría lo que realmente había pasado.

"Estaba amenazada"

La confirmación más cruda llegó de parte de una familiar directa, quien describió sin rodeos el infierno que su madre venía atravesando desde hacía años.

“Ella ya tenía episodios con este hombre. Estaba amenazada… que le iba a pegar, que le iba a cortar las piernas, los brazos, el cuello. Pero no se animaba a contarnos nada a nosotras, sus hijas, porque somos las únicas que andábamos con ella”, relató.

“Hace un mes la tuve en mi casa por el último episodio fuerte. Y recién ahí empezó a contarlo un poco. La gente decía que se le cayó una vela o un espiral… nada que ver. Ella contó lo que pasó en realidad”.

La mujer reconstruyó paso a paso la madrugada del ataque. “Él vino a las dos de la mañana, le golpeó la puerta. Ella le dijo que se fuera, que no quería saber más nada. A las cuatro volvió. Mi mamá pensó que se había ido, pero no.

Se metió detrás de la casita con una bolsa de colchón, la prendió fuego aprovechando que la casa es toda de naylon. Y ella había cerrado el frente con candado… si no lo hubiera hecho, hoy estaría sana, hubiera podido salir”, narró.

Gritos en la noche

“Si mi expareja y mi papá no la escuchaban, mi vieja quedaba ahí. Ellos dos la sacaron. Por eso está viva. Lo que hizo este hombre es terrible”, agregó la hija.

La mujer permanece internada en el hospital Cullen. Foto: archivo El Litoral

Tras el incendio, el sospechoso desapareció del barrio y buscó refugio en la vivienda de una familia conocida. Pero la PDI le pisó los talones y lo localizó. Ahora quedó detenido e identificado por el delito de femicidio en grado de tentativa, mientras la investigación continúa para precisar cada detalle del ataque.

Mientras tanto la mujer permanece internada en el hospital Cullen en la sala de Quemados, en estado delicado y con pronóstico reservado.