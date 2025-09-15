Autoridades paraguayas detuvieron este lunes a Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, uno de los criminales más buscados en México y presunto líder de la organización La Barredora, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo se realizó en una residencia de lujo ubicada en el exclusivo barrio ribereño Surubi’i, donde Bermúdez Requena se escondía y utilizaba como centro de operaciones. La detención fue posible gracias al trabajo conjunto de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos y la Secretaría Nacional de Inteligencia, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia de México (CNI).

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó el golpe al crimen organizado y la cooperación internacional que permitió la captura: “Hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional (...) Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”. Peña valoró además la colaboración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que fue clave para el éxito del operativo.

Según los informes, Bermúdez Requena ingresó a Paraguay en enero de este año, tras perderse su rastro en la zona fronteriza con Brasil. Antes había estado en Panamá. El detenido fue trasladado a las celdas transitorias de la Senad en Asunción, donde permanecerá mientras se gestionan los trámites de extradición a México, a cargo del fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán.

Bermúdez Requena está acusado de coordinar tráfico internacional de drogas, así como de estar vinculado a homicidios, desapariciones forzadas y corrupción institucional en México, cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad en el estado de Tabasco. Por estos antecedentes figuraba en los listados de objetivos prioritarios para las agencias de seguridad mexicanas.