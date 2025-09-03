Personal policial de la Guardia Provincial aprehendió a un sujeto que circulaba en una camioneta con pedido de secuestro por robo en Buenos Aires. El operativo ocurrió en la tarde de ayer, en el cruce de la Ruta Nacional Nº 19 y la Ruta Provincial Nº 10.

El operativo ocurrió en la tarde de ayer, en el cruce de la Ruta Nacional Nº 19 y la Ruta Provincial Nº 10.

Todo comenzó cuando los agentes de la Unidad Operativa Regional 3 realizaron un operativo de control vehicular e interceptaron una Renault Duster Oroch. Al solicitar la documentación, detectaron irregularidades en el número de chasis.

Puede interesarte

Tras consultar por el sistema informático, confirmaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde el 25 de enero de 2025, emitido por la Comisaría 1ra de San Justo, partido bonaerense de La Matanza.

El operativo ocurrió en la tarde de ayer, en el cruce de la Ruta Nacional Nº 19 y la Ruta Provincial Nº 10.

El conductor, un hombre mayor de edad domiciliado en la ciudad de Santa Fe, quedó aprehendido por orden del fiscal en turno. Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría 2da. de Sa Pereyra de la Unidad Regional XI.