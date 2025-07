Ese día histórico, el que todos los hinchas de Rosario Central venían soñando desde hace varios años, finalmente llegó. Este lunes 7 de julio de 2025, quedará grabado a fuego en la memoria de todos los que, de una forma u otra, vivieron y viven el esperado regreso de Ángel Di María al club que lo catapultó al máximo nivel del fútbol mundial.

Ya quedaron atrás las tristes razones por las cuales Angelito y su familia no pudieron pegar la vuelta antes, como hubiesen querido. Ahora es tiempo de celebrar el retorno del futbolista más importante que haya salido de la cantera “canalla”. En ese sentido, no hay discusión posible: campeón del mundo, bicampeón de América y figura clave en los clubes más grandes de Europa.

Con todo ese linaje, Di María con la llegada del día que tanto esperó: “Soñé mucho con este día, peor es más fuerte de lo que imaginé”.

El inolvidable lunes de la vuelta de Ángel Di María arrancó muy temprano, cuando el futbolista que viene de jugar el Mundial de Clubes para Benfica puso en marcha su camioneta y recorrió los 37 kilómetros que separan su casa en country de Funes, en las afueras de Rosario, hasta el predio de entrenamiento en la localidad de Arroyo Seco, a la vera de la autopista a Buenos Aires. “Fideo” fue el primero en llegar a la práctica “canalla”, con la mira puesta en el debut del equipo dirigido por Ariel Holan, que será el próximo sábado a las cuatro de la tarde ante Godoy Cruz en el “Gigante” de Arroyito. Ese será, en realidad, el día soñado, en el que todo el mundo verá de nuevo a Angelito con la camiseta “auriazul” número 7.

Un día único

Pasado el mediodía, cuando en los alrededores del estadio ya se palpitaba un ambiente de día histórico y cientos de hinchas se agolpaban contra el portón de ingreso para tratar de ver al ídolo que regresa, Di María llegó al “Gigante” para ser presentado oficialmente como nuevo jugador de Rosario Central.

En la sala de conferencia de prensa ya lo esperaba su esposa Jorgelina Cardozo y sus dos hijas, protagonistas principales de esta decisión de regresar a Rosario después de mucho tiempo viviendo en el exterior. En primera fila, aguardaban sentados el presidente Gonzalo Belloso, el manager deportivo Federico Lussenhoff, el entrenador Ariel Holan, el capitán “Fatura” Broun y varios de sus nuevos compañeros.

A las 13.25, un poco más tarde del horario programado para el inicio de la conferencia, el relator y periodista Sebastián “Pollo” Vignolo, hizo la apertura de la presentación y le dio paso a Di María, que lo primero que hizo fue respirar profundo y secarse las lágrimas que ya corrían por su rostro. “Es el día que tanto soñamos con mi familia, es todo muy fuerte”, soltó Angelito como pudo, con un nudo en la garganta por la emoción. “Hubiésemos querido volver antes pero no se pudo; hoy estamos acá, muy felices”, agregó.

Después, en la pantalla gigante de la sala se proyectó un video que repasó la inigualable carrera de ese pibe de la zona norte de Rosario, al que su mamá llevaba a entrenar en bicicleta. Como no podía ser de otra manera, Angelito volvió a emocionarse hasta las lágrimas. “Mi mamá se quedó en mi casa, no vino porque si no íbamos a llorar mucho más. Está juntando energías para el sábado”, expresó Ángel con mucho sentimiento.

“La verdad que es mucho más fuerte de lo que soñé. Ir a entrenar de nuevo con estos colores, ponerme la ropa de Central, la verdad que no lo podía creer. Sentí la adrenalina de la primera vez. Lo estoy disfrutando a full y ojalá siga siendo todo tan lindo como hasta ahora”, confió “Fideo”.

“En este momento no estoy pensando en el retiro, estoy pensando en rendir al máximo en Central. Siempre tuve en la cabeza volver, pero pasaron muchas cosas y tuve que pensarlo mucho, sobre todo con mi esposa, que es la que estuvo siempre a mi lado, en las buenas y en las malas”, resumió el campeón del mundo.

¿Se viene el debut?

Sobre la posibilidad de que debute el próximo sábado ante Godoy Cruz, Di María aseguró: “Hay que preguntarle a Ariel (Holan) si voy a estar o no, soy respetuoso de eso, pero yo estoy con muchas ganas de jugar. Creo que va a ser una locura el sábado. No es ninguna novedad lo que genera la gente de Central todos los partidos, pero seguramente el sábado va a ser muy especial”.

Angelito volvió a emocionarse cuando le preguntaron por sus hijas: “¿Ustedes quieren que llore toda la conferencia, no?”, bromeó “Fideo”. Y luego agregó: “Ellas de chiquitas ya saben lo que es el sentimiento por Central. En mi casa se respira Central, se mira Central, se vive Central”.

“Seguramente me voy a retirar acá en Central. No sé cuando, pero ésta va a ser mi última camiseta, como debe ser. Sé que el fútbol argentino es más duro que el europeo, ya me lo hizo sentir Boca en el Mundial de Clubes, pero estoy preparado para eso y muy ilusionado con salir a la cancha y disfrutar esta nueva etapa de mi vida”, cerró Di María.