Dieron por muerta a una adolescente de 15 años, la velaron durante horas y despertó dentro del ataúd
Yuleidy Ixcotoyac perdió el conocimiento mientras su padre intentaba trasladarla a un centro de salud. Al creer que no respiraba ni tenía pulso, la familia inició el velorio. Horas después, asistentes detectaron movimientos dentro del féretro y descubrieron que seguía con vida.
Una adolescente de 15 años protagonizó un episodio estremecedor en Guatemala después de despertar dentro del ataúd en el que era velada por su familia, que la había dado por muerta horas antes.
La joven fue identificada como Yuleidy Ixcotoyac y el hecho ocurrió en la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché. Según el relato de su padre, Abraham Ixcotoyac, la adolescente sufrió un malestar durante la madrugada y perdió el conocimiento.
El hombre explicó en una entrevista con TV Sac que decidió trasladarla en automóvil hacia un centro de salud. Sin embargo, durante el trayecto y antes de llegar al municipio de San Pedro Jocopilas, creyó advertir que su hija ya no respiraba ni tenía pulso.
“Ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital”, relató. El padre aclaró además que la adolescente nunca llegó a recibir atención médica. “No ingresó a hospital ella”, señaló.
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Ante lo que interpretó como su muerte, buscó una funeraria, consiguió un ataúd y regresó con la joven a su vivienda para comenzar el velorio.
Yuleidy permaneció cerca de ocho horas dentro del féretro hasta que algunos de los asistentes comenzaron a notar movimientos. Al advertir que seguía con vida, la sacaron del ataúd y la auxiliaron.
Tras el episodio, la adolescente se encontraba consciente y en proceso de recuperación. El caso generó una fuerte repercusión por las circunstancias en las que fue declarada muerta sin haber sido evaluada previamente por personal médico.