Una adolescente de 15 años protagonizó un episodio estremecedor en Guatemala después de despertar dentro del ataúd en el que era velada por su familia, que la había dado por muerta horas antes.

La joven fue identificada como Yuleidy Ixcotoyac y el hecho ocurrió en la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché. Según el relato de su padre, Abraham Ixcotoyac, la adolescente sufrió un malestar durante la madrugada y perdió el conocimiento.

El hombre explicó en una entrevista con TV Sac que decidió trasladarla en automóvil hacia un centro de salud. Sin embargo, durante el trayecto y antes de llegar al municipio de San Pedro Jocopilas, creyó advertir que su hija ya no respiraba ni tenía pulso.

“Ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital”, relató. El padre aclaró además que la adolescente nunca llegó a recibir atención médica. “No ingresó a hospital ella”, señaló.

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Ante lo que interpretó como su muerte, buscó una funeraria, consiguió un ataúd y regresó con la joven a su vivienda para comenzar el velorio.

Yuleidy permaneció cerca de ocho horas dentro del féretro hasta que algunos de los asistentes comenzaron a notar movimientos. Al advertir que seguía con vida, la sacaron del ataúd y la auxiliaron.

🇬🇹 Adolescente despierta en su propio ataúd después de creerla muerta en Guatemala: Una joven de 15 años, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, despertó dentro de su ataúd tras permanecer cerca de ocho horas en un velatorio en la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché. Según la información disponible, la menor sufrió un desvanecimiento y su padre la dio por muerta al no detectar respiración ni pulso. Según relató su padre, Abraham Ixcotoyac, en una entrevista con TV Sac, la joven sufrió un malestar en la madrugada y perdió el conocimiento mientras él la trasladaba en automóvil con la intención de llevarla a un centro de salud. "Ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital", afirmó Ixcotoyac. El hombre sostuvo que, poco antes de llegar al municipio de San Pedro Jocopilas, notó que su hija no respiraba y no tenía pulso. El padre de la joven aclaró que Yuleidy no llegó a recibir atención médica. "No ingresó a hospital ella", dijo durante la entrevista. También señaló que, tras advertir que no presentaba signos vitales, buscó una funeraria para conseguir un ataúd y trasladarla de regreso a su vivienda. Durante la ceremonia fúnebre, los asistentes observaron movimientos en el féretro y, al percatarse de lo ocurrido, la auxiliaron. La joven se encuentra consciente y en recuperación. — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 11, 2026

Tras el episodio, la adolescente se encontraba consciente y en proceso de recuperación. El caso generó una fuerte repercusión por las circunstancias en las que fue declarada muerta sin haber sido evaluada previamente por personal médico.