A 40 días del accidente que puso en peligro su vida, Thiago Medina volvió a aparecer en cámara junto a Daniela Celis y blanquearon cómo sigue su vínculo tras los fuertes rumores de que habrían vuelto apostar por el amor, e incluso, que se habrían comprometido.

En diálogo con un móvil de LAM que se emitió el martes por la noche, la ex pareja habló sobre su relación previo al accidente y cómo se unieron para su recuperación y crianza de sus hijas Aimé y Laia.

“Estábamos separadísimos, estábamos hacía cinco separadísimos cinco meses. Uno cuando se separa tiene momentos buenos, de buena onda, y también de odio”, relató Daniela.

Los ex Gran Hermano reconocieron que el accidente los terminó por unir y valorarse como familia.

“Fueron muchas emociones juntas, creo que la vida no nos deja sorprender y cuando pensamos qué más va a pasar, sigue pasando, así que ya no pienso más qué va a pasar. Disfrutamos el momento y el día a día, creo que esa es la enseñanza de esta situación, disfrutar cada momento sea bueno o malo, pero creo que entendemos y vamos por el mismo lado. No importa si estamos separados o juntos, vamos a paternar toda la vida", expresó Celis.

Ante la última frase, Yanina Latorre quiso saber si se encuentran en pareja o si continúan separados.

”Como sea, estamos bien", respondió contundente Thiago.

Si bien no esquivaron el tema, Daniela buscó poner el foco en la recuperación de Thiago tras las múltiples operaciones que salvaron su vida: “No nos sentamos a hablar de eso, de qué va a pasar de nosotros, si estamos juntos, si estamos separados, porque la prioridad ahora es que él esté bien”.

Qué dijeron sobre los rumores de casamiento

Con la feliz noticia de que el ex hermanito salía de terapia intensiva semanas atrás, también trascendió que Thiago le habría propuesto matrimonio a Daniela Celis, según relato la amiga de ambos, Romina Uhrig.

La ex pareja blanqueó que si bien la propuesta existió, fue más un resultado de la abrumante situación en la que se encontró Medina, que una propuesta real: “Bueno, cuando uno se despierta de un coma inducido de 21 días, tiene muchas drogas encima”, bromeó Celis.

En la misma línea, la influencer relato cómo fue la “propuesta”: “El momento fue muy tierno. Él recién se despertaba, me miró a los ojos y me dice: ‘Yo, con vos, me voy a casar’”.