Susana Giménez siempre es noticia, mucho más si se viralizan imágenes suyas en traje de baño. Fanática de la moda como pocas en el showbusiness argentino, la diva de los teléfonos sorprendió al mostrarse con un enterizo negro y una gran capelina a tono.

Las fotos corresponden al back de una publicidad para un casino online legal que vino a grabar a Buenos Aires luego de estar más de un mes en Madrid, a donde viajó para someterse a un revolucionario tratamiento con máquinas de última generación. La conductora busca disminuir el dolor de huesos y articulaciones y fortalecer los músculos.

El video muestra el momento en el que Susana Giménez llega al set de grabación luciendo un traje de baño con breteles finitos que lleva como detalle un cinturón dorado entrecruzado. Lo complementó con una túnica larga, capelina gigante, anteojos y zapatos altos, todo en negro.

“Diva”, “Que reina” son los comentarios del equipo de producción que se escuchan a medida que “la Su” llega al set para comenzar las tomas.

Puede interesarte

Susana Giménez del traje circular al look diva total

Susana Giménez no se queda afuera de la tendencia que imponen muchas famosas: la moda circular. Hace algunos meses dio el presente en la gala por los 50 años de la Fundación Favaloro, de la que es madrina, con un guiño a la sustentabilidad.

La reina de los teléfonos llegó al Teatro Colón con un conjunto de sastrería gris con estampado príncipe de Gales en rojo, verde y amarillo. Tanto el saco, entallado y de botones negros, como el pantalón recto, están adornados con apliques brillantes que destellaron ante los flashes.

Pero sin lugar a dudas, el estilo que más la caracteriza es el de diva de Hollywood y así es como se la ve en las alfombras rojas que pisa a menudo.