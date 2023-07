El marplatense Horacio Zeballos y el catalán Marcel Granollers disputarán, por segunda vez, la final de dobles de Wimbledon, el certamen más prestigioso del circuito. El argentino y el español, que lucen muy buena química desde el primer torneo que jugaron juntos (en agosto de 2019, en el Masters 1000 canadiense, que lo ganaron), derrotaron a la dupla alemana formada por Kevin Krawietz y Tim Puetz (10° preclasificados en el césped de Londres) por 6-4 y 6-3, en 1h09m. El sábado buscarán el primer título de Grand Slam de la pareja ante los vencedores de Wesley Koolhof (2°; Países Bajos) y Neal Skupski (2°; Gran Bretaña) vs. Rohan Bopanna (12°; India) y Matthew Ebden (16°; Australia).

Como la mayoría de los partidos de dobles entre especialistas en la actualidad, se esperaba que el disputado en el court 1 del All England (con el techo retráctil cerrado) se tratara de un desafío cerrado, en el que los detalles hicieran la diferencia. Pero, claramente, Zeballos (entrenado por Alejandro Lombardo) y Granollers fueron dominadores del partido. Sacaron con mayor precisión y autoridad. Lograron tres aces, no cometieron doble faltas, lograron el 72% de primeros servicios, ganando el 79% de puntos con el primer saque (26 de 33) y el 77% con el segundo (10 de 13). Les rompieron el saque a los germanos en las tres posibilidades que generaron y ellos no cedieron su propio servicio. Es decir que los cabeza de serie número 15 en el cuadro del major británico controlaron la situación.

Puede interesarte

En una sólida temporada 2023 en la que ya alcanzaron las semifinales en el Abierto de Australia y en Roland Garros, ahora Zeballos (actual 26° del mundo, 3° en septiembre de 2019) y Granollers (28°, 4° en 2013) tendrán la motivación por ganar el primer título de Grand Slam juntos. Como pareja ya jugaron las finales del US Open 2019 y de Wimbledon 2021, pero se les escapó el trofeo.

Desde que unieran sus caminos en la temporada 2019, el zurdo Zeballos y el diestro Granollers se consolidaron como una de las parejas más destacadas del ATP Tour. Juntos pudieron obtener una rica colección de siete trofeos en la modalidad de dobles, incluyendo cuatro de la categoría Masters 1000. Además, estuvieron presentes en las ATP Finals (el torneo de Maestros) de las últimas tres temporadas. Con la tarea alcanzada hasta aquí en Wimbledon se consolidan como una de las mejores ocho parejas del año, es decir que estarían clasificándose nuevamente pare el torneo final, en Turín.

Con el boleto para la final de Wimbledon, el argentino y el español se aseguraron un premio de 300.000 libras esterlinas que se convertirán en 600.000 del mismo billete si son campeones.

Puede interesarte

Granollers y Zeballos buscarán convertirse en la segunda pareja de habla hispana que conquiste el título de dobles masculino de Wimbledon en la Era Abierta (desde 1968), luego de la consagración de los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, en 2019.

Con 19, Zeballos es el tenista argentino con más títulos de dobles de la historia. El último lo obtuvo el año pasado, sobre el césped de Halle, junto con Granollers. ¿El primero? En 2010, en Buenos Aires, haciendo pareja con Sebastián Priero. El jugador del equipo argentino de Copa Davis tiene, además, 16 finales disputadas. Guillermo Vilas, con 16, es el segundo argentino con mayor cantidad de trofeos en la especialidad.