Mauro Icardi volvió a apuntar contra Wanda Nara en medio de la disputa judicial por la cuota alimentaria de sus hijas. El futbolista publicó una serie de mensajes en sus redes sociales después de que trascendiera que su expareja habría solicitado nuevamente que se le impidiera salir de la Argentina por un presunto incumplimiento en los pagos.

El conflicto tomó estado público luego de que la periodista Naiara Vecchio informara que el delantero adeudaría cuotas alimentarias desde abril. Según esa versión, Wanda habría recurrido a la Justicia para solicitar una restricción migratoria.

Lejos de guardar silencio, Icardi respondió con una historia de Instagram en la que utilizó la imagen de un payaso inflable y cuestionó duramente la información que había comenzado a circular.

El delantero del Galatasaray calificó las versiones como falsas y aseguró que las resoluciones judiciales respaldaban su postura.

El irónico mensaje de Mauro Icardi

El futbolista comenzó su descargo con una referencia directa a las informaciones publicadas sobre su situación judicial.

“Otra mentira que quisieron instalar algunos voceros esta semana... deudas, salida del país... ¿cómo decían?”, escribió.

Luego sostuvo que los documentos judiciales desmentían las acusaciones y cuestionó a quienes habían difundido las versiones.

Para cerrar esa primera publicación, lanzó una frase cargada de ironía: “Les mando un beso. Espero ansioso cuál será la próxima mentira”.

La publicación se difundió mientras continuaban las diferencias entre el futbolista y Wanda Nara por cuestiones vinculadas con sus dos hijas.

“Documento mata relato”: los cinco puntos de su descargo

Horas después, Icardi amplió su respuesta y compartió fragmentos de documentos judiciales para defender su posición.

Bajo la frase “Documento mata relato”, enumeró cinco puntos con los que buscó aclarar su situación.

En primer lugar, señaló que el pedido de reducción de la cuota alimentaria pertenece a otro expediente y no estaría relacionado directamente con la discusión por su salida del país.

También aseguró que una Cámara judicial había revocado una multa del 50% solicitada en su contra.

Uno de los puntos centrales fue su afirmación de que la Justicia rechazó el pedido de prohibición para abandonar la Argentina.

Respecto de las cuotas alimentarias reclamadas, sostuvo que los montos mencionados ya habían sido abonados en junio de 2026.

Por último, se refirió al embargo de una propiedad y aseguró que corresponde a otra causa, cuya resolución fue apelada.

Estas afirmaciones corresponden a la interpretación del futbolista sobre los expedientes y no constituyen, por sí solas, una verificación independiente de su situación judicial.

Qué se sabe del reclamo por la cuota alimentaria

La disputa se reactivó después de que Icardi solicitara el cumplimiento de una medida cautelar relacionada con la exposición de los rostros de sus hijas en redes sociales.

En ese contexto, trascendió una nueva presentación atribuida a Wanda Nara vinculada con las obligaciones alimentarias del futbolista.

La periodista Naiara Vecchio difundió información sobre una resolución judicial que, según su interpretación, rechazó un pedido de reducción de la cuota y contempló una intimación de pago correspondiente a septiembre y octubre.

Algunas publicaciones periodísticas mencionaron un monto cercano a los 90.000 dólares como parte del reclamo.

Sin embargo, el futbolista sostiene que las sumas cuestionadas ya fueron abonadas y que no existe una prohibición vigente que le impida salir del país.

La controversia continúa centrada en el alcance de las resoluciones judiciales y en las distintas interpretaciones que realizan las partes.

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El duro mensaje con el que redobló la apuesta

El descargo de Icardi no terminó con las aclaraciones sobre la cuota alimentaria.

El delantero también cuestionó a quienes difundieron información sobre su situación y utilizó expresiones despectivas para referirse a sus críticos.

En una de sus publicaciones escribió: “No le mientan tanto a la gente. Si necesitan plata vayan a trabajar”.

Además, compartió una imagen con referencias a las firmas de una resolución judicial fechada el 4 de noviembre, con la que buscó reforzar sus argumentos.

El futbolista volvió así a trasladar a sus redes sociales un conflicto que mantiene con su expareja y que continúa desarrollándose en los tribunales.

Mientras tanto, las diferencias por la cuota alimentaria, las medidas relacionadas con sus hijas y las actuaciones judiciales siguen generando nuevos enfrentamientos públicos entre ambos.