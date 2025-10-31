Rubén Contreras (49) estaba pescado en el arroyo El Paso, en la zona conocida como Guaicurú, jurisdicción de San Antonio de Obligado, durante la tarde del lunes 27 de octubre.

De acuerdo al informe policial, alrededor de las 13:30 horas, se encontraba pescando junto a un vecino cuando la piragua con motor en la que navegaban se dio vuelta.

Su acompañante logró llegar a la orilla y pedir ayuda, pero Contreras no sabía nadar y fue arrastrado por la corriente.

Tras el aviso telefónico, personal de la Comisaría 4ª de Tacuarendí se trasladó al lugar y, junto a bomberos voluntarios de Las Toscas y Villa Ocampo, iniciaron un operativo de búsqueda.

En la siesta de este jueves fue hallado sin vida por los numerarios de las distintas fuerzas que lo buscaban.