Tras una semana que pasó por todos los climas, conoce las temperaturas en la ciudad para este domingo.

Santa Fe tendrá un domingo nublado, caluroso y con probabilidades de tormentas. Los vientos darán un poco de frescura a una semana calurosa que tendría picos de calor veraniegos.

La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 22°C, con una humedad del 98% y vientos del este con intensidades de 13 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

Los vientos, del norte especialmente, oscilarán entre los 13-22 y 7-12 km/h, dependiendo del horario.

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá nublado, con temperaturas cercanas a los 26°C y vientos del este a 13-22 km/h. Altas probabilidades de tormentas aisladas.

Tarde: La máxima del día llegará a 30°C y estará acompañada de un cielo nublado. Los vientos del norte, con intensidades de 13-22 km/h. Probabilidades varias de tormentas aisladas.

Noche: La temperatura descenderá a 25°C, y los vientos del noreste tendrán intensidades de 7-12 km/h. Probabilidades varias de tormentas.

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 22° y una máxima de 33°. Estará nublado la mayor parte del día. No hay precipitaciones.

El martes tendrá una mínima de 22° y una máxima de 36°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. No hay precipitaciones.