La ciudad amaneció con niebla este 29 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada sin lluvias y anticipa que el termómetro llegará a 35 °C el lunes y el martes.

A las 6, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó una temperatura de 14,9 °C en la capital provincial. El cielo estaba despejado, con un banco delgado de niebla, una humedad del 99 % y viento en calma. La visibilidad era de 7 kilómetros.

El pronóstico, actualizado a las 5.46, indicaba una mínima de 16 °C y una máxima de 34 °C. La probabilidad de precipitaciones es del 0 % durante la mañana, la tarde y la noche.

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Para la mañana se esperan 27 °C, cielo ligeramente nublado y viento del norte de entre 7 y 12 km/h. Durante la tarde se alcanzaría la máxima de 34 °C, con cielo parcialmente nublado y viento del noreste de entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, la temperatura descendería a 28 °C y el cielo seguiría parcialmente nublado. El viento volvería a soplar del norte, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Pronóstico extendido

El lunes y el martes tendrían máximas de 35 °C. La mínima prevista para el lunes es de 21 °C, mientras que la del martes subiría a 23 °C. El miércoles bajaría la máxima a 29 °C, con una mínima de 20 °C.

Para el jueves se esperan temperaturas de entre 16 y 28 °C. El viernes, el termómetro se movería entre los 19 y los 30 °C, y el sábado, entre los 17 y los 31 °C.