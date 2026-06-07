El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable para este domingo en la capital provincial, con probabilidad de tormentas fuertes durante gran parte del día.

Santa Fe amaneció este domingo bajo un cielo cubierto y con elevada humedad, en el marco de una jornada marcada por la inestabilidad. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche las precipitaciones tenderían a perder intensidad, aunque el tiempo continuará inestable.

La ciudad registraba a las 6 de la mañana una temperatura de 16,4°C, humedad del 99%, viento del sudeste a 6 kilómetros por hora y una visibilidad de 9 kilómetros. Además, rige un alerta amarillo por tormentas para la región.

Para este domingo, el SMN prevé una temperatura una máxima de 20°C. Durante la mañana y la tarde se esperan tormentas fuertes, con probabilidades de precipitación de entre 40% y 70%. Hacia la noche las condiciones mejorarían levemente, con tormentas aisladas y chances de lluvia de entre 10% y 40%.

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Los vientos serán leves a moderados, inicialmente del oeste y luego rotarán al sector sur, favoreciendo el ingreso de aire más fresco sobre la región.

La inestabilidad responde al avance de un sistema frontal que afecta a gran parte del centro del país y que provocará lluvias y tormentas de variada intensidad durante las próximas horas.

Pronóstico extendido

La semana comenzará con cielo mayormente nublado y ambiente fresco. El SMN prevé una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 19°C. Aunque las condiciones tenderán a estabilizarse, persistirá la abundante nubosidad.

El martes continuará el descenso térmico. La mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 19°C. Se espera una jornada con mejores condiciones meteorológicas y sin lluvias significativas.

El aire más frío se hará sentir con mayor intensidad. La temperatura mínima descenderá hasta los 10°C, mientras que la máxima se mantendrá en torno a los 19°C. Será una jornada estable y con características más propias del otoño avanzado.