Tras un sábado húmedo y caluroso, lo sigue un domingo lleno de tormentas, vientos intensos y más

Santa Fe tendrá este domingo una jornada llena de agua; desde la madrugada la provincia está atravesando alertas amarillas y naranjas por tormentas.

La temperatura actual, registrada a las 7 de la mañana, marca 18.2°C, con una humedad del 97% y vientos fuertes del Sur a 15 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

El día arrancó con una mínima de 13°C y el termómetro alcanzaría los 22ºC durante la tarde. Santa Rosa llegó y se hizo notar: las lluvias que comenzaron en la madrugada de este domingo se extenderían por una semana en Santa Fe.

Los vientos, que cambiarán entre norte y sur especialmente, oscilarán entre los 13 y 22 km/h, dependiendo del horario.

Puede interesarte

Alerta naranja por tormentas

Santa Fe será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas muy intensas que podrán superar los 100 km/h, granizo de diversos tamaños, y frecuente actividad eléctrica.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá nublado, con temperaturas cercanas a los 19°C y vientos del noreste de entre 23 y 31 km/h.

Tarde: La máxima del día llegará a 23°C. Los vientos serán del norte, con intensidades de 13 a 22 km/h.

Noche: La temperatura descenderá a 13°C, con alerta naranja por tormenta.

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 10° y una máxima de 20°. Estará nublado la mayor parte del día y noche. Precipitaciones varias.

El martes tendrá una mínima de 9° y una máxima de 20°. Estará nublado por la mayor parte del día y noche. Precipitaciones varias.