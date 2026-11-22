El pronóstico para este 22 de noviembre marca una mínima de 17 °C y baja probabilidad de lluvias por la mañana. Para el lunes y el martes se esperan temperaturas en ascenso.

La ciudad de Santa Fe amaneció este domingo con cielo mayormente nublado. A las 6, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró 17,9 °C, una humedad del 89 % y viento del oeste a 10 km/h. La visibilidad era de 12 kilómetros.

La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 0 y el 10 % durante la mañana y baja al 0 % para la tarde y la noche. El viento rotará al sur durante el día, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

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Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 21 °C. Por la tarde, la nubosidad disminuirá y el termómetro alcanzará los 28 °C, la máxima prevista para la jornada.

Hacia la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura volverá a los 21 °C. El viento cambiará al sudeste y soplará a entre 7 y 12 km/h.

Pronóstico extendido para Santa Fe

Para el lunes, el SMN prevé una mínima de 16 °C y una máxima de 29 °C. El martes, las temperaturas se ubicarían entre los 18 y los 31 °C.

El miércoles bajaría la máxima a 26 °C, con una mínima de 19 °C. El jueves se esperan valores de 20 a 27 °C y el viernes, de 19 a 30 °C. La máxima más alta del pronóstico extendido figura para el sábado, con 36 °C y una mínima de 20 °C.