Tras un sábado caluroso y soleado que tuvo lluvias, lo sigue un domingo similar: húmedo, nublado y con mucho viento.

Santa Fe tendrá este domingo una jornada bastante gris; la mañana será pesada por la humedad y el cielo estará algo nublado, habrá intensos durante todo el día.

El día arrancó con una mínima de 11°C y el termómetro alcanzaría los 25ºC durante la tarde. No se esperan lluvias ni tormentas durante el día y noche pero los vientos del sur especialmente, oscilarán entre los 23 y 31 km/h, dependiendo del horario.

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá algo nublado, con temperaturas cercanas a los 16°C y vientos del sur de entre 23 y 31 km/h. Sin precipitaciones.

Tarde: La máxima del día llegará a 25°C y estará acompañada de un cielo un poco nublado. Los vientos serán del sur, con intensidades de 23 a 31 km/h.

Noche: La temperatura descenderá a 17°C, y los vientos calmarán su intensidad.

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 13° y una máxima de 27°. Estará nublado la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.

El martes tendrá una mínima de 14° y una máxima de 25°. Estará nublado por la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.