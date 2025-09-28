La primera semana de primavera llegó con temperaturas agradables, ni mucho frío ni mucho calor; conoce el clima en la ciudad para este domingo.

Llegó oficialmente la primavera y Santa Fe tuvo una semana climática agradable. Para este domingo tendrá una mañana con temperaturas más bajas de lo normal para la altura del año. Por la tarde se espera un importante incremento de temperatura y sol.

La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 6.7°C, con una humedad del 95% y vientos del oeste con intensidades de 4 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

El día arrancó con una mínima de 8°C y el termómetro alcanzaría los 24°C durante la tarde.

Los vientos, del este especialmente, oscilarán entre los 7-12 km/h, dependiendo del horario.

El cielo amaneció despejado, pero se volverá mayormente nublado por la mañana. Crédito: Fernando Nicola.

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá algo nublado, con temperaturas cercanas a los 8°C y vientos del oeste a 7-12 km/h. Sin precipitaciones.

Tarde: La máxima del día llegará a 23°C y estará acompañada de un cielo parcialmente nublado. Los vientos del este, con intensidades de 7-12 km/h. Sin precipitaciones.

Noche: La temperatura descenderá a 17°C, y los vientos del este mantendrán las intensidades a 7-12 km/h. Sin precipitaciones.

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 14° y una máxima de 28°. Habrá sol la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.

El martes tendrá una mínima de 16° y una máxima de 25°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.