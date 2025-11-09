Tras una semana que pasó por todos los climas, conoce las temperaturas en la ciudad para este domingo.

Santa Fe tendrá un domingo soleado y con temperaturas agradables. Los vientos darán un poco de frescura a una semana calurosa que tendrá picos de calor veraniegos.

La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 12.6°C, con una humedad del 95% y vientos del noreste con intensidades de 4 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

Los vientos, del norte especialmente, oscilarán entre los 13-22 km/h, dependiendo del horario.

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá algo nublado, con temperaturas cercanas a los 18°C y vientos del norte a 13-22 km/h. Sin precipitaciones.

Tarde: La máxima del día llegará a 27°C y estará acompañada de un cielo parcialmente nublado. Los vientos del norte, con intensidades de 7-12 km/h. Sin precipitaciones.

Noche: La temperatura descenderá a 19°C, y los vientos del norte mantendrán intensidades a 7-12 km/h. Sin precipitaciones.

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 14° y una máxima de 28°. Habrá sol la mayor parte del día. Sin precipitaciones.

El martes tendrá una mínima de 16° y una máxima de 30°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.