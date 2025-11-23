Clima
Domingo con temperaturas agradables en la ciudad de Santa Fe
La temperatura registrada a las 6 de la mañana marcó 14.3°C, con una humedad del 87% y vientos del Sudeste.
Tras una semana que pasó por todos los climas, conoce las temperaturas en la ciudad para este domingo.
Santa Fe tendrá un domingo soleado y con temperaturas agradables. Los vientos darán un poco de frescura a una semana calurosa que tendrá picos de calor veraniegos.
El día arrancó con una mínima de 11°C y el termómetro alcanzaría los 26°C durante la tarde.
Los vientos, del norte especialmente, oscilarán entre los 13-22 km/h, dependiendo del horario.
Mañana, tarde y noche
Mañana: El cielo permanecerá despejado, con temperaturas cercanas a los 21°C y vientos del noreste a 13-22 km/h. Sin precipitaciones.
Tarde: La máxima del día llegará a 26°C y estará acompañada de un cielo ligeramente nublado. Los vientos del noreste, con intensidades de 13-22 km/h. Sin precipitaciones.
Noche: La temperatura descenderá a 22°C, y los vientos del este mantendrán intensidades a 7-12 km/h. Sin precipitaciones.
Pronóstico extendido
El lunes tendrá una mínima de 14° y una máxima de 28°. Habrá sol la mayor parte del día. Sin precipitaciones.
El martes tendrá una mínima de 17° y una máxima de 32°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.