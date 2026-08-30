La ciudad de Santa Fe transita este domingo con cielo mayormente nublado y una mañana fresca. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima alcanzará los 22°C y durante la noche podrían registrarse lluvias aisladas. El pronóstico extendido anticipa jornadas templadas y con mínimas de entre 10°C y 12°C.

El domingo comienza con 12,7°C, humedad del 84% y viento del sur a 8 km/h. La jornada tendrá nubosidad variable, una máxima de 22°C y una baja probabilidad de precipitaciones hacia la noche.

La ciudad de Santa Fe comenzó este domingo 30 de agosto con una mañana fresca y cielo mayormente nublado. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 6 de la mañana se registraban 12,7°C, con una humedad del 84%, presión atmosférica de 1012,1 hPa y viento del sur a 8 kilómetros por hora.

Para quienes tengan actividades al aire libre durante la jornada, el panorama será en general estable. El organismo nacional prevé que la temperatura ascienda de manera progresiva durante las próximas horas hasta alcanzar una máxima de 22°C.

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La nubosidad será una de las características principales del domingo. Durante la mañana y la tarde se espera cielo mayormente nublado, mientras que hacia la noche aumenta la posibilidad de precipitaciones, aunque sin que se trate de un escenario de lluvias generalizadas.

Según el pronóstico oficial actualizado a las 5:37, la probabilidad de precipitaciones será nula durante la mañana y se mantendrá entre 0% y 10% durante la tarde.

El escenario cambia hacia la noche, cuando la probabilidad de lluvias se ubica entre 10% y 40%. El SMN anticipa la posibilidad de lluvias aisladas, por lo que quienes tengan actividades o traslados durante las últimas horas del domingo deberán contemplar esta posibilidad.

El viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h, con predominio del sector este durante la mañana y del sudeste durante la tarde y la noche.

El sol saldrá a las 7:22 y se pondrá a las 18:46, de acuerdo con los datos informados por el Servicio de Hidrografía Naval.

En síntesis, el domingo tendrá una amplitud térmica moderada: comenzará con una mínima de 11°C y avanzará hacia una tarde templada, con 22°C como máxima prevista.

Pronóstico extendido

El comienzo de la semana mantendrá temperaturas relativamente agradables para los últimos días de agosto, aunque con mañanas frescas.

Lunes: se espera una mínima de 12°C y una máxima de 21°C. La temperatura tendrá un comportamiento similar al del domingo, con una jornada templada y sin grandes cambios térmicos.

Martes: será el día más fresco de los tres en cuanto a la temperatura mínima, con 10°C, mientras que la máxima llegará nuevamente a 21°C.

Miércoles: las marcas térmicas volverán a ubicarse entre 12°C y 21°C, con una mínima algo más elevada que la del martes y una máxima similar.