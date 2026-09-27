La jornada comenzó con 19,5°C, alta humedad y cielo mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas aisladas durante la mañana y la noche, con una máxima de 28°C.

El cielo se encuentra mayormente nublado, con presencia de relámpagos sin truenos, mientras que la humedad alcanza el 86%.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura continuará en ascenso durante las primeras horas y podría llegar a una máxima de 28°C durante la tarde.

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La jornada estará marcada por la posibilidad de tormentas. Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%. Para la tarde, el organismo prevé tormentas, aunque con una probabilidad menor, de entre 10% y 40%.

Hacia la noche volverían las tormentas aisladas, nuevamente con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%.

El viento sopla del Este y durante la mañana tendrá velocidades estimadas de entre 23 y 31 km/h. Además, podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Durante la tarde y la noche, el viento continuará del Este, aunque con velocidades inferiores, de entre 13 y 22 km/h. Para esos períodos no se prevén ráfagas significativas en el pronóstico oficial.

La visibilidad al inicio de la jornada es de 12 kilómetros, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1006 hPa.

El sol salió a las 6:46 y se ocultará a las 19:02, en una jornada que tendrá una importante presencia de nubosidad.

Pronóstico extendido

El comienzo de la próxima semana tendrá temperaturas más bajas en comparación con este domingo.

Lunes: se espera una mínima de 16°C y una máxima de 22°C.

Martes: la temperatura subirá levemente, con una mínima prevista de 20°C y una máxima de 23°C.

Miércoles: se espera un nuevo descenso de la mínima, que podría ubicarse en 13°C, mientras que la máxima alcanzaría los 25°C.