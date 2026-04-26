Clima
Domingo fresco y con sol en la ciudad de Santa Fe
La mañana marcó una mínima de 10°C y se prevé que la máxima llegue a los 18°C. No se esperan precipitaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con nubosidad variable, sin lluvias y con viento moderado. Se espera un inicio con neblina y una tarde más templada.
Este domingo 26 de abril, la ciudad de Santa Fe amaneció con mucha humedad (97%) y presencia de neblina. La temperatura mínima se ubicó en 10°C y se prevé una máxima de 18°C, en una jornada que irá de menos a más en cuanto a visibilidad y confort térmico.
Durante la mañana, la neblina será protagonista, con temperaturas en ascenso hacia los 14°C y viento del oeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
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Hacia la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado, con la temperatura alcanzando su pico diario y viento rotando al sur, manteniendo intensidad moderada.
Por la noche, el cielo estará algo nublado, con una temperatura cercana a los 13°C y viento del sector sur más leve. No se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada, con probabilidades que no superan el 10%.
Pronóstico extendido
Según el SMN, el inicio de la semana mantendrá condiciones estables, aunque con variaciones térmicas:
Lunes: mínima de 9°C y máxima de 16°C. Jornada fresca, con leve descenso de temperatura.
Martes: mínima de 6°C y máxima de 18°C. Mañana fría y tarde más agradable.
Miércoles: mínima de 11°C y máxima de 21°C. Ascenso térmico con ambiente más templado.