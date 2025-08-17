

Para una semana fresca, llega un domingo con más de lo mismo: frio por la mañana y no tanto sol por la tarde.

En la antesala a una posible nueva ola polar, Santa Fe tendrá este domingo una jornada invernal; la mañana será muy fresca, con cielo parcialmente nublado. Por la tarde se espera un incremento de temperatura y sol.

La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 3.3°C, con una humedad del 100% y vientos del Sudoeste con intensidades de 6 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

El día arrancó con una mínima de 3°C y el termómetro alcanzaría los 16°C durante la tarde.

Los vientos, del este especialmente, oscilarán entre los 7-12 km/h, dependiendo del horario.

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá con neblina, con temperaturas cercanas a los 4°C y vientos del Este a 7-12 km/h. No hay precipitaciones

Tarde: La máxima del día llegará a 16°C y estará acompañada de un cielo mayormente nublado. Los vientos del Noreste, con intensidades de 13-22 km/h. No hay precipitaciones.

Noche: La temperatura descenderá a 12°C, y los vientos del Noreste bajarán las intensidades. No hay precipitaciones.

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 9° y una máxima de 22°. Estará nublado por la mayor parte del día y noche. Variedad de precipitaciones durante todo el día y noche.

El martes tendrá una mínima de 15° y una máxima de 18°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. Variedad de precipitaciones durante todo el día y noche.