La ciudad de Santa Fe amaneció este domingo con neblina, alta humedad y una sensación térmica baja. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada y las temperaturas irán en ascenso en los próximos días.

El domingo comenzó con una mañana fría y húmeda en la ciudad de Santa Fe. A las 6 de la mañana, la temperatura era de 4,1°C y la sensación térmica descendía hasta 1°C, en un contexto de neblina y cielo algo nublado. La humedad alcanzaba el 94 %, mientras que el viento soplaba del sudeste a 13 km/h, con una visibilidad reducida a 7 kilómetros.

De acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada, sin probabilidades de precipitaciones y con temperaturas que oscilarán entre los 7°C de mínima y los 18°C de máxima.

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Durante la mañana persistirá la neblina, mientras que por la tarde el cielo se presentará parcialmente nublado y hacia la noche aumentará la nubosidad. Los vientos rotarán al noreste y luego al este, con intensidades leves a moderadas.

Pronóstico extendido

El lunes continuará el tiempo estable en la capital provincial. El SMN prevé una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 18°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve.

Para el martes se espera un leve aumento de temperatura. La mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 20°C. El cielo se mantendrá con nubosidad variable y sin lluvias previstas.

El miércoles seguirá la tendencia de tiempo templado y estable. Se anuncian 11°C de mínima y 20°C de máxima, con condiciones mayormente agradables durante toda la jornada.