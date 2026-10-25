El Servicio Meteorológico Nacional prevé chaparrones durante la mañana y la tarde, con una máxima de 20°C. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar.

El reporte meteorológico indicó una temperatura de 13,4°C, humedad del 98% y viento del sudoeste a 12 kilómetros por hora. La presión atmosférica se ubicó en 1018,9 hectopascales y la visibilidad era de 12 kilómetros.

Según el pronóstico oficial del SMN, actualizado a las 5.53, se esperan chaparrones durante la mañana y la tarde, con una temperatura mínima prevista de 12°C y una máxima de 20°C.

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Durante la mañana, el termómetro rondará los 16°C, con viento predominante del sur y velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, por lo que se espera una jornada ventosa, especialmente durante las primeras horas.

La probabilidad de precipitaciones para la mañana se ubica entre el 10% y el 40%. Ese mismo rango se mantiene durante la tarde, cuando la temperatura podría alcanzar los 20°C y el viento del sur continuará soplando, aunque con velocidades previstas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el panorama meteorológico presentará una mejora. El organismo nacional anticipa cielo parcialmente nublado, una temperatura cercana a los 15°C y viento del sur de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Para ese período, la probabilidad de precipitaciones es del 0%.

Con estas condiciones, el domingo combinará un comienzo fresco, posibilidades de lluvias aisladas y una tarde con temperaturas moderadas. Para quienes tengan actividades al aire libre, será conveniente considerar la posibilidad de chaparrones durante la primera mitad de la jornada.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días anticipa un ascenso gradual de las temperaturas en la ciudad de Santa Fe. Después de un domingo con una máxima de 20°C, los registros térmicos subirán desde el lunes y alcanzarán valores más propios de una tarde cálida hacia mediados de la semana.

Lunes 26 de octubre: se espera una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 22°C. La jornada tendrá registros térmicos algo más elevados que los del domingo, con una mañana fresca y una tarde más templada.

Martes 27 de octubre: la temperatura oscilará entre los 13°C de mínima y los 24°C de máxima. De esta manera, continuará la tendencia ascendente de los valores térmicos en la capital provincial.

Miércoles 28 de octubre: se prevé una mínima de 14°C y una máxima de 26°C. Será el día más cálido de los tres, de acuerdo con los valores publicados en el pronóstico extendido del SMN.