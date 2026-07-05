La temperatura oscilará entre los 4°C y los 14°C este domingo 5 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cielo mayormente nublado, viento de intensidad leve a moderada y una semana que continuará con mañanas muy frías.

El invierno seguirá haciéndose sentir en la ciudad de Santa Fe. Este domingo estará marcado por el frío desde las primeras horas del día, abundante nubosidad y ausencia de precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán estables y las temperaturas continuarán por debajo de los valores templados durante el inicio de la semana.

La jornada comenzó con una temperatura de 7°C, cielo cubierto, una humedad del 95%, presión de 1020,8 hPa, viento en calma y una visibilidad de 12 kilómetros.

Puede interesarte

Para el resto del día, el SMN prevé cielo mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, sin probabilidades de lluvia.

El viento soplará del este entre 7 y 12 km/h durante la mañana, rotará al sudoeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h por la tarde y finalizará la jornada desde el sur entre 7 y 12 km/h. No se esperan ráfagas significativas.

Las condiciones meteorológicas favorecerán una jornada estable, aunque el ambiente continuará siendo frío, especialmente durante las primeras horas de la mañana y después de la puesta del sol.

Pronóstico extendido

El comienzo de la semana mantendrá características típicamente invernales, con mañanas frías y tardes frescas a templadas, sin anuncios de precipitaciones.

Lunes: se espera una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 13°C. Continuará el ambiente frío durante la mañana y fresco por la tarde.

Martes: el termómetro descenderá hasta los 3°C al amanecer, la marca más baja del período, mientras que la máxima llegará a 18°C, ofreciendo una tarde algo más agradable.

Miércoles: la mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 17°C, manteniéndose el tiempo estable y con temperaturas moderadas para la época durante las horas de la tarde.