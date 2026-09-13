La ciudad de Santa Fe comenzó este domingo con 8°C, cielo cubierto y viento del sur. Se espera una jornada fresca, con una máxima de 13°C y baja probabilidad de precipitaciones. Desde el lunes, las temperaturas comenzarán a subir.

La ciudad de Santa Fe comenzó este domingo 13 de septiembre con una temperatura de 8°C, sensación térmica de 5,2°C y cielo cubierto, de acuerdo con los datos registrados a las 6 de la mañana. La humedad era del 79%, la presión atmosférica alcanzaba los 1031,4 hPa y el viento soplaba del sector sur a 17 kilómetros por hora.

La jornada tendrá características frescas y cielo mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 13°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10% durante la mañana y la tarde, mientras que durante la noche no se esperan lluvias.

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El sol salió a las 7:04 y se pondrá a las 18:54, por lo que la jornada contará con casi 12 horas de luz natural.

Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 6°C. El viento tendrá una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora y predominará del este.

Hacia la tarde, las condiciones continuarán con cielo nublado y la temperatura llegará al valor máximo previsto de 13°C. La probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja, entre 0 y 10%, mientras que el viento disminuirá su intensidad y se ubicará entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la noche, el cielo volverá a presentarse mayormente nublado. La temperatura estimada será de alrededor de 11°C, con viento del este de entre 7 y 12 kilómetros por hora y sin probabilidad significativa de lluvias.

De esta manera, el domingo tendrá como característica principal el ambiente fresco y la presencia de nubosidad, aunque sin un escenario de lluvias importantes para la ciudad.

Pronóstico extendido

El comienzo de la semana marcará un cambio gradual en las temperaturas. El lunes se espera una mínima de 6°C y una máxima de 18°C, lo que representará una recuperación térmica respecto del domingo.

Para el martes, el pronóstico anticipa una mínima de 9°C y una máxima de 20°C. El ascenso continuará durante el miércoles, cuando se prevén 8°C de mínima y 20°C de máxima.