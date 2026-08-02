El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en la capital provincial, sin lluvias y con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 20°C.

La ciudad de Santa Fe amaneció este domingo 2 de agosto con 15,1°C, cielo parcialmente nublado, una humedad del 96%, viento del noreste a 13 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros, según los datos de la estación meteorológica local.

El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional indica que durante las primeras horas del día podrían presentarse bancos de neblina, aunque sin afectar de manera significativa las condiciones generales del tiempo.

Con el correr de la mañana el cielo permanecerá parcialmente nublado y la temperatura comenzará a ascender hasta alcanzar una máxima de 20°C.

Para toda la jornada no se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% tanto durante la mañana, la tarde como la noche.

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En cuanto al viento, soplará desde el noreste durante la mañana con velocidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que por la tarde y la noche rotará levemente al este y luego nuevamente al noreste, con intensidades previstas de entre 13 y 22 km/h.

Las condiciones configuran un domingo ideal para realizar actividades al aire libre, aunque durante las primeras horas del día se recomienda circular con precaución en sectores donde la neblina pueda reducir la visibilidad.

Pronóstico extendido

El comienzo de la semana mantendrá características similares, con temperaturas agradables y sin fenómenos meteorológicos relevantes.

Lunes: se espera una jornada con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 21°C, manteniéndose el tiempo estable.

Martes: el ingreso de aire algo más fresco provocará un leve descenso de la temperatura máxima, que llegará a 18°C, mientras que la mínima será de 14°C.

Miércoles: continuará el tiempo estable, con una mínima de 11°C y una máxima de 20°C, en otra jornada de características otoñales.