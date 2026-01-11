Tras una semana que pasó por todos los climas, conoce las temperaturas en la ciudad para este domingo.

Santa Fe tendrá un domingo fresco, con temperaturas agradables y cielo despejado. Los vientos se sumarán a la jornada para alivianar un poco el calor del verano.

La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 15.5°C, con una humedad del 100% y vientos del Noroeste con intensidades de 12 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

Los vientos, del oeste especialmente, oscilarán entre los 7-12 km/h.

Puede interesarte

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá ligeramente nublado, con temperaturas cercanas a los 23°C y vientos del oeste a 7-12 km/h. Sin probabilidades de lluvias-tormentas.

Tarde: La máxima del día llegará a 32°C y estará acompañada de un cielo despejado. Los vientos del oeste, con intensidades de 7-12 km/h. Sin probabilidades de lluvias-tormentas.

Noche: La temperatura descenderá a 23°C, y los vientos del noroeste tendrán intensidades de 7-12 km/h. Sin probabilidades de lluvias-tormentas.

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 22° y una máxima de 33°. Estará despejado la mayor parte del día. No hay precipitaciones.

El martes tendrá una mínima de 20° y una máxima de 32°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. No hay precipitaciones.